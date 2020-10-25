القيادة تعزي سلطان بروناي دار السلام

من جهته، بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء لجلالة السلطان حاج حسن البلقيه قال فيها: «تلقيت نبأ وفاة نجلكم الأمير عبدالعظيم ـ رحمه الله ـ وأبعث لجلالتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب».
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