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750 طنا من الأغذية إغاثة سعودية للنازحين بحجة اليمنية

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وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 7,056 سلة غذائية، تزن 754 طنًا و992 كيلوجرامًا، للنازحين والأسر الأشد فقرا في مناطق بني فائد والجعدة والتنابكه والطينه وشليلة والعتنه والغرزه ومبجر وبني حسن والدير والسادة الشمالية وبني حسين وقرى السادة وبني فاضل وبني الزين التابعة لمديريات ميدي وحرض وعبس بمحافظة حجة، استفاد منها 18,685 نازحًا ومتضررًا.

ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإغاثية والإنسانية المتعددة التي تقدمها المملكة من خلال المركز في مختلف القطاعات لأبناء الشعب اليمني في مناطقه كافة دون تمييز.

إلى ذلك، وزع المركز مواد إيوائية للنازحين في مديرية المسيلة بمحافظة المهرة، شملت 20 خيمة و80 بطانية، و40 بساطا استفاد منها 120 نازحا.

كما قام المركز بتوزيع 3,000 كرتون تمور للأسر الأكثر احتياجا والنازحة والمتضررة في مديرية عقان بمحافظة لحج، استفاد منها 3,000 أسرة. ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإغاثية والإنسانية المتعددة التي تقدمها المملكة من خلال المركز في مختلف القطاعات لأبناء الشعب اليمني في كافة مناطقه دون تمييز.


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