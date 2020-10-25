

باريس 8 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 25 أكتوبر 2020 م واس

سجلت فرنسا 52010 إصابة بفيروس كورنا المستجد و 116 حالة وفاة خلال الــ 24 ساعة الماضية ، وهي أعلى زيادة يومية على الإطلاق منذ انتشار الوباء.

وأوضحت الوكالة الوطنية للصحة العامة الفرنسية أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 1,138,507 إصابات ،فيما بلغ مجموع الوفيات إلى 34761 وفاة .

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22:58ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / فرنسا تسجل رقماً قياسياً في إصابات فيروس كورونا تجاوزت الـ 50 ألفاً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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