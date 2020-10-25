السعودية اليوم / افتتاح أول عيادة للعلاج الطبيعي على مستوى المراكز الصحية بجازان



أحد المسارحة 08 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 25 أكتوبر 2020 م واس

افتتح مركز صحي أحد المسارحة التابع لمستشفى المحافظة العام اليوم، أول عيادة للعلاج الطبيعي على مستوى المراكز الصحية بمنطقة جازان.

وخصصت العيادة مبدئياً للمرضى الذين يعانون من الحالات الباردة والمزمنة، مثل آلام أسفل الظهر ، وآلام عضلات الرقبة ، والتهاب المفاصل العظمي المبكر ، وشلل الوجه، وآلام الكتف المتجمدة، والنساء الحوامل (ما قبل الولادة).

ويأتي افتتاح العيادة في إطار خطة تنفيذ البرنامج الوطني للخدمات التأهيلية الطبية الأولية بوزارة الصحة، وسوف يتبعها تدشين عيادات أخرى في المراكز الصحية التابعة لمستشفى أحد المسارحة العام لتطوير أداء المراكز الصحية.

يذكر أن هذه العيادات في المراكز الصحية مهمة لتوفير الخدمة للمريض في أقرب نقطة خدمة صحية حسب النطاق الجغرافي ومن شأنه زيادة الطاقة الاستيعابية لاستقبال المرضى وتقليص قوائم الانتظار.

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22:51ت م

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