السعودية اليوم / مستشفى الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة يحصل على الاعتماد المؤسسي الكامل



مكة المكرمة 08 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 25 أكتوبر 2020 م واس

حصل مستشفى الملك عبدالعزيز عضو التجمع الصحي بمكة المكرمة على الاعتماد المؤسسي الكامل من الهيئة

ويأتي الاعتماد تتويجا للجهود المتواصلة التي يبذلها المستشفى ومنسوبوه لتطوير الإمكانات، وتحقيق أقصى استفادة منها، وتطوير الطاقات والاستفادة من أعلى خبراتها، ورعاية الطلاب والطالبات رعاية شاملة، تضمن لهم تخرجا متميزا في بيئة أكاديمية تحقق معايير الجودة والاعتماد.

// انتهى //

22:47ت م

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مكة المكرمة 08 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 25 أكتوبر 2020 م واسحصل مستشفى الملك عبدالعزيز عضو التجمع الصحي بمكة المكرمة على الاعتماد المؤسسي الكامل من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لمدة 4 سنوات, وذلك بعد الزيارة التقييمية الأخيرة التي اطلعت من خلالها على إمكانات المستشفى وتحقق معايير الاعتماد المؤسسي، مما يمكنها من المشاركة في العملية التدريبية.ويأتي الاعتماد تتويجا للجهود المتواصلة التي يبذلها المستشفى ومنسوبوه لتطوير الإمكانات، وتحقيق أقصى استفادة منها، وتطوير الطاقات والاستفادة من أعلى خبراتها، ورعاية الطلاب والطالبات رعاية شاملة، تضمن لهم تخرجا متميزا في بيئة أكاديمية تحقق معايير الجودة والاعتماد.// انتهى //22:47ت م0239

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