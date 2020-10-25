السعودية اليوم / كينيا تسجّل 947 إصابة بفيروس كورونا



نيروبي 08 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 25 أكتوبر 2020 م واس

سجّلت كينيا 947 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت الوزارة في آخر إحصائية لها حول الوضع الوبائي في كينيا، أنّ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس بلغ 48 ألفًا و 790 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة 896 حالة وفاة.

// انتهى //

22:33ت م

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نيروبي 08 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 25 أكتوبر 2020 م واسسجّلت كينيا 947 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 12 حالة وفاة خلال الــ 24 ساعة الماضية .وأوضحت الوزارة في آخر إحصائية لها حول الوضع الوبائي في كينيا، أنّ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس بلغ 48 ألفًا و 790 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة 896 حالة وفاة.// انتهى //22:33ت م0233

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