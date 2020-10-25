

سكاكا 08 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 25 أكتوبر 2020 م واس

اعتمد المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، تشكيل مجلس إدارة التعليم بمنطقة الجوف للعام الحالي 1442هـ.

وأوضح أمين أمانة إدارات التعليم بالمنطقة منور بن حويطي السرحاني أنّ المجلس يختصّ بدراسة الموضوعات التعليمية والظواهر التربوية والاجتماعية المحالة إليه، واقتراح الحلول المناسبة لها والسبل الكفيلة بتطوير أعمال إدارة التعليم، وتنظيم اللقاءات والبرامج المشتركة الهادفة بين أقسام إدارة التعليم، ودعم خدمة المجتمع والشراكة المجتمعية.

// انتهى //

22:26ت م

0232





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مدير تعليم الجوف يعتمد مجلس إدارة تعليم المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.