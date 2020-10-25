السعودية اليوم / لبنان تسجّل 1400 إصابة جديدة بفيروس كورونا



بيروت 08 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 25 أكتوبر 2020 م واس

سجّلت لبنان 1400 إصابة جديدة بفيروس

وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أنّ إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 34803 حالات، فيما وصل عدد الوفيات إلى 565 وفاةً بعد تسجيل 3 حالات وفاة.

// انتهى //

21:24ت م

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بيروت 08 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 25 أكتوبر 2020 م واسسجّلت لبنان 1400 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 71390 إصابةً.وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أنّ إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 34803 حالات، فيما وصل عدد الوفيات إلى 565 وفاةً بعد تسجيل 3 حالات وفاة.// انتهى //21:24ت م0224

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