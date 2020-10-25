السعودية اليوم / المغرب تسجّل 3020 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الرباط 08 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 25 أكتوبر 2020 م واس

سجّلت المغرب خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 3020 حالة جديدة من الإصابات بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة المغربية أنها سجلت أيضا 46 حالة وفاة بالفيروس، ليصل بذلك عدد الوفيات إلى 3301 وفاة.

//انتهى//

21:03ت م

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الرباط 08 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 25 أكتوبر 2020 م واسسجّلت المغرب خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 3020 حالة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا ، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 197 ألفا و481 إصابة.وأوضحت وزارة الصحة المغربية أنها سجلت أيضا 46 حالة وفاة بالفيروس، ليصل بذلك عدد الوفيات إلى 3301 وفاة.//انتهى//21:03ت م0221

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