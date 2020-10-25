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نفع تؤمن 600 جهاز حاسب آلي لدعم تعليم الأيتام عن بعد
بهدف التخفيف من تداعيات جائحة كورونا
متابعات الخليج 365- محمد الغبيشي- جدة
واصلت جمعية نفع الخيرية، بالشراكة مع جمعية مراكز الأحياء بجدة ودعم “آي آم هانجري”، المرحلة الثانية من مبادرة “تمكين أجيالنا تقنيًّا”، والتي تستهدف من خلالها الجمعية دعم أيتامها والمحتاجين في مجال التعليم عن بعد.
وشهدت المرحلة الثانية تسليم 300 جهاز حاسب آلي للأيتام، فيما استفاد 600 يتيم ويتيمة من المبادرة بمرحلتيها الأولى والثانية.
وأوضح صالح بن ناصر العُمري، المدير التنفيذي لجمعية نفع الخيرية، أن المبادرة تهدف بشكل كامل لدعم تعليم الطلاب الأيتام المستفيدين من الجمعية والمحتاجين الذين يثبت الإرشاد الطلابي حاجتهم في المدارس التابعة لمكتب تعليم النسيم بجدة من كلا الجنسين وعلى اختلاف مراحلهم الدراسية لمساعدتهم على الاستمرار في التعليم عن بعد، وكذلك التخفيف من تداعيات جائحة كورونا.
وثمن العُمري جهود جمعية مراكز الأحياء بجدة ودعم مجموعة “آي آم هانجري” التي تواصل بتبرعها سلسلة جهود “نفع” لاستقطاب الدعم التعليمي وتفعيل الشراكة المجتمعية بين القطاع الحكومي والخاص والخيري؛ بهدف تحقيق أحد أهم مضامين الرؤية 2030 التي تهدف إلى تعزيز التنمية الاجتماعية وتمكين المحتاجين ودعم المبادرات التي تساهم في ضمان استدامة التعليم وإتاحة الفرصة للجميع من أجل مشاركة أوسع للقطاعات المجتمعية في فعل الخير عن طريق دعم هذه المبادرة، بما يضمن لها تقديم أفضل رعاية لهذه الفئة المهمة.
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