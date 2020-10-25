الفيصل يبحث الموضوعات المشتركة مع سفيري أستراليا وفرنسا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بحث مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة، مع سفير أستراليا لدى المملكة رضوان جدوت، الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وتم خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية. كما استقبل الفيصل في مقر الإمارة بجدة سفير جمهوية فرنسا لدى المملكة لودفيك بوي. وتم خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وتم خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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