شكرا لقرائتكم خبر 3500 لتر يوميا لتعقيم المسجد الحرام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تكثف إدارة الوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة التابعة لوكالة الشؤون الفنية والخدمية أعمال التعقيم لمنع تفشي فيروس كورونا في المسجد الحرام وخلق أجواء تعبدية صحية خالية من الأوبئة.

وأوضح مدير إدارة الوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة حسن السويهري، أنه جرى تجهيز 33 فرقة تعمل على مدار الساعة لتعقيم كل جنبات المسجد الحرام وساحاته الخارجية ودورات المياه، مستخدمين 2500 لتر من المعقمات التي جرى اختيارها بعناية فائقة وخاصة وصديقة للبيئة لسلامة قاصدي المسجد الحرام، لافتا إلى توزيع 300 جهاز آلي حديث عالي الجودة لتعقيم الأيادي بخاصية الاستشعار وبـ 1000 لتر يوميا، وزعت في جنبات بيت الله الحرام.

وأكد السويهري أن هذه الجهود سخرت ليبقى المسجد الحرام وساحاته ومرافقه بيئة صحية ومكانا طاهرا خاليا من الأوبئة، وفق توجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد والنبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، تحقيقا لتطلعات القيادة الرشيدة، وحرصا على سلامة المعتمرين والزوار.

فيما وزعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في وكالة العلاقات والشؤون الإعلامية 400 مظلة ومناديل معقمة على المعتمرين.

وتأتي هذه المبادرة ضمن حملة «خدمة معتمرينا شرف لمنسوبيها 5»، والتي تطلقها الرئاسة كل عام، وتركز في محتواها على الوقاية من الأمراض وتطبيق الإجراءات الاحترازية بسبب الجائحة.