شكرا لقرائتكم خبر تربة تهدي أجود تمورها لأبطال الحد الجنوبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



وتمثل المبادرة التي تشرف على تنفيذها محافظة تربة إحدى مخرجات مهرجان تربة للتمور لهذا العام، ورغبة أهالي المحافظة في إهداء الجنود المرابطين بالحد الجنوبي إنتاج المحافظة من التمور لهذا العام، وفاء لهم وتقديرا لما يسطرونه من بطولات للذود عن حياض الوطن.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بموافقة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، انطلقت 3 شاحنات تحمل 6550 كرتونا من التمور من محافظة تربة متوجهة إلى الحد الجنوبي، لتقديمها للجنود المرابطين على الحدود.وتمثل المبادرة التي تشرف على تنفيذها محافظة تربة إحدى مخرجات مهرجان تربة للتمور لهذا العام، ورغبة أهالي المحافظة في إهداء الجنود المرابطين بالحد الجنوبي إنتاج المحافظة من التمور لهذا العام، وفاء لهم وتقديرا لما يسطرونه من بطولات للذود عن حياض الوطن.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تربة تهدي أجود تمورها لأبطال الحد الجنوبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.