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الصمعاني يوجه بتعيين 100 كاتبة عدل

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- بواسطة أيمن الوشواش - بهدف التسهيل على المستفيدات من الخدمات التوثيقية وجه وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني بتعيين 100 امرأة من المؤهلات شرعيا وقانونيا في وظيفة كاتب عدل.

وتأتي هذه الخطوة للتوسع بتمكين المرأة في المرفق العدلي بعد قيام الوزارة أخيرا بتعيين العديد من النساء المؤهلات في مجالات القانون والشريعة والاجتماع والإدارة والتقنية في الوزارة للمرة الأولى.

وأوضحت الوزارة أن كاتبات العدل الـ100 سيباشرن العمل رسميا الأحد المقبل ببرنامج تدريبي متخصص مدته 3 أشهر بالتعاون مع مركز التدريب العدلي، إضافة إلى التدريب التطبيقي في وكالة الوزارة للتوثيق وكتابات العدل.

وأشارت الوزارة إلى أن البرنامج التدريبي لكاتبات العدل يشتمل على العديد من المحاور النظرية والتطبيقية بما في ذلك معرفة مهام واختصاصات وإجراءات التوثيق وفقا لما ورد في النظام، ومنها ما يتعلق بالتدريب على التقنيات الحديثة المرتبطة بالعمل التوثيقي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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