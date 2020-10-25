محمد بن مسعود - الدمام - في صالات الرياض وجدة والدمام قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم منح "موڤي سينما" باعتبارها من مشغلي دور العرض السينمائي في المملكة حق عرض مباراتي نصف النهائي والمباراة النهائية لكأس خادم الحرمين الشريفين لموسم 2019-2020. وجاء قرار الاتحاد السعودي باعتباره المالك للحقوق التجارية والتسويقية المتعلقة بمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين. كما تم تحديد الصالات التالية لعرض المباريات: - الرياض: "مركز يو ووك - طريق الأمير تركي بن عبد العزيز الأول، ومجمع الحمراء مول". - جدة: "مجمع العرب مول". - الدمام: "مجمع النخيل مول". وتُقام مباراتا نصف النهائي بعد غد الثلاثاء، حيث يلتقي الهلال مع أبها على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، فيما يلاقي الأهلي ضيفه النصر على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة. 25 أكتوبر 2020 - 8 ربيع الأول 1442 10:03 PM في صالات الرياض وجدة والدمام Advertisements الاتحاد السعودي يمنح "موفي سينما" حق عرض نصف نهائي كأس الملك الاتحاد السعودي يمنح "موفي سينما" حق عرض نصف نهائي كأس الملك قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم منح "موڤي سينما" باعتبارها من مشغلي دور العرض السينمائي في المملكة حق عرض مباراتي نصف النهائي والمباراة النهائية لكأس خادم الحرمين الشريفين لموسم 2019-2020. وجاء قرار الاتحاد السعودي باعتباره المالك للحقوق التجارية والتسويقية المتعلقة بمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين. كما تم تحديد الصالات التالية لعرض المباريات: - الرياض: "مركز يو ووك - طريق الأمير تركي بن عبد العزيز الأول، ومجمع الحمراء مول". - جدة: "مجمع العرب مول". - الدمام: "مجمع النخيل مول". وتُقام مباراتا نصف النهائي بعد غد الثلاثاء، حيث يلتقي الهلال مع أبها على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، فيما يلاقي الأهلي ضيفه النصر على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة. ، الاتحاد السعودي يمنح "موفي سينما" حق عرض نصف نهائي كأس الملك ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

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