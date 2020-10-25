محمد بن مسعود - الدمام - أكدت وقوفها ضد جميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرُّف عبّرت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للتفجير الإرهابي الذي استهدف مركزًا تعليميًا غرب العاصمة الأفغانية كابول، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات. وجددت الوزارة التشديد على رفض المملكة لهذه الأعمال الإجرامية، ووقوفها إلى جانب جمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيقة ضد جميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرُّف. وأعربت الوزارة عن العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب الأفغاني الشقيق مع الأمنيات للمصابين بسرعة الشفاء.

المملكة تدين وتستنكر بشدة تفجيرًا إرهابيًا استهدف مركزًا تعليميًا في أفغانستان وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-10-25 عبّرت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للتفجير الإرهابي الذي استهدف مركزًا تعليميًا غرب العاصمة الأفغانية كابول، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات. وجددت الوزارة التشديد على رفض المملكة لهذه الأعمال الإجرامية، ووقوفها إلى جانب جمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيقة ضد جميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرُّف. وأعربت الوزارة عن العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب الأفغاني الشقيق مع الأمنيات للمصابين بسرعة الشفاء. Advertisements 25 أكتوبر 2020 - 8 ربيع الأول 1442 09:43 PM أكدت وقوفها ضد جميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرُّف أكدت وقوفها ضد جميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرُّف عبّرت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للتفجير الإرهابي الذي استهدف مركزًا تعليميًا غرب العاصمة الأفغانية كابول، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات. وجددت الوزارة التشديد على رفض المملكة لهذه الأعمال الإجرامية، ووقوفها إلى جانب جمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيقة ضد جميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرُّف. وأعربت الوزارة عن العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب الأفغاني الشقيق مع الأمنيات للمصابين بسرعة الشفاء.

، المملكة تدين وتستنكر بشدة تفجيرًا إرهابيًا استهدف مركزًا تعليميًا في أفغانستان ،

المصدر : الخليج 365

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