، طلاب "جامعة جدة" يحصدون المركز الثاني في "تحدي نيوم" للذكاء الاصطناعي ،

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حقق طلاب كلية الهندسة بجامعة جدة المركز الثاني على مستوى جامعات المملكة في تحدي نيوم للذكاء الاصطناعي في مجال الطاقة.
وكان طلاب الجامعة تأهلوا للمرحلة النهائية في مساري الطاقة والترفيه ضمن أفضل خمسة فرق يمثلون (39) جامعة مشاركة.
وجاء تحقيق ذلك الإنجاز من خلال مشاركة الطالبين فيصل سرحان وحمود المشوح من قسم الهندسة الكهربائية والإلكترونية بجامعة جدة، وبإشراف الدكتور أنس الهاشمي ممثلاً في مشروعهما للتخرج القائم على تصميم مركبة ذاتية التحكم تقوم باكتشاف التسربات في أنابيب النفط آلياً باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم العميق، وذلك بهدف سرعة اكتشاف التسربات، والتقليل من الخسائر، والحد من الأضرار البيئية.
يذكر أن "تحدي نيوم" هو إحدى مبادرات القمة العالمية للذكاء الاصطناعي لاستقطاب مواهب طلاب الجامعات في مجال الذكاء الاصطناعي لإيجاد حلول مبتكرة في نيوم بإشراف وتنظيم الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، وينقسم التحدي إلى ثلاثة مسارات هي مجالات الطاقة والترفيه والنقل.
طلاب "جامعة جدة" يحصدون المركز الثاني في "تحدي نيوم" للذكاء الاصطناعيعبدالله الراجحي الخليج 365 2020-10-25
حقق طلاب كلية الهندسة بجامعة جدة المركز الثاني على مستوى جامعات المملكة في تحدي نيوم للذكاء الاصطناعي في مجال الطاقة.
وكان طلاب الجامعة تأهلوا للمرحلة النهائية في مساري الطاقة والترفيه ضمن أفضل خمسة فرق يمثلون (39) جامعة مشاركة.
وجاء تحقيق ذلك الإنجاز من خلال مشاركة الطالبين فيصل سرحان وحمود المشوح من قسم الهندسة الكهربائية والإلكترونية بجامعة جدة، وبإشراف الدكتور أنس الهاشمي ممثلاً في مشروعهما للتخرج القائم على تصميم مركبة ذاتية التحكم تقوم باكتشاف التسربات في أنابيب النفط آلياً باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم العميق، وذلك بهدف سرعة اكتشاف التسربات، والتقليل من الخسائر، والحد من الأضرار البيئية.
يذكر أن "تحدي نيوم" هو إحدى مبادرات القمة العالمية للذكاء الاصطناعي لاستقطاب مواهب طلاب الجامعات في مجال الذكاء الاصطناعي لإيجاد حلول مبتكرة في نيوم بإشراف وتنظيم الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، وينقسم التحدي إلى ثلاثة مسارات هي مجالات الطاقة والترفيه والنقل.
25 أكتوبر 2020 - 8 ربيع الأول 1442
09:10 PM
على مستوى جامعات المملكة وفي مجال الطاقة
حقق طلاب كلية الهندسة بجامعة جدة المركز الثاني على مستوى جامعات المملكة في تحدي نيوم للذكاء الاصطناعي في مجال الطاقة.
وكان طلاب الجامعة تأهلوا للمرحلة النهائية في مساري الطاقة والترفيه ضمن أفضل خمسة فرق يمثلون (39) جامعة مشاركة.
وجاء تحقيق ذلك الإنجاز من خلال مشاركة الطالبين فيصل سرحان وحمود المشوح من قسم الهندسة الكهربائية والإلكترونية بجامعة جدة، وبإشراف الدكتور أنس الهاشمي ممثلاً في مشروعهما للتخرج القائم على تصميم مركبة ذاتية التحكم تقوم باكتشاف التسربات في أنابيب النفط آلياً باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم العميق، وذلك بهدف سرعة اكتشاف التسربات، والتقليل من الخسائر، والحد من الأضرار البيئية.
يذكر أن "تحدي نيوم" هو إحدى مبادرات القمة العالمية للذكاء الاصطناعي لاستقطاب مواهب طلاب الجامعات في مجال الذكاء الاصطناعي لإيجاد حلول مبتكرة في نيوم بإشراف وتنظيم الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، وينقسم التحدي إلى ثلاثة مسارات هي مجالات الطاقة والترفيه والنقل.
، طلاب "جامعة جدة" يحصدون المركز الثاني في "تحدي نيوم" للذكاء الاصطناعي ،
المصدر : الخليج 365
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