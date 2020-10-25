شكرا لمتابعة خبر عن بلاغ يقود المرور لضبط قائد مركبة قطع الطريق بالخبر والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):تجاوبت الإدارة العامة للمرور مع بلاغ ضد قائد مركبة، قطع الطريق في شارع العشرين بالخبر ، دون الالتزام بقواعد المرور.
وأعلن المرور القبض على قائد المركبة وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام
جاء ذلك بعد أن وثق مواطن مقطع فيديو للمركبة أثناء قطعها الطريق دون اتباع إرشادات السلامة المرورية، وتقدم ببلاغ بالمخالفة على حساب المرور الرسمي بتويتر.
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