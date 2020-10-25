نتنياهو: نحن نغير خريطة الشرق الأوسط

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، اليوم الأحد 25 أكتوبر 2020، "نحن نغير خريطة الشرق الأوسط"، تعقيبا على اتفاقيات السلام مع دول عربية و فتح الخطوط الجوية معها.

وأكد نتنياهو أن "اتفاقيات التطبيع الثلاث مع الدول العربية أنهت العزلة الجغرافية لإسرائيل بتوفير رحلات جوية أقصر وأرخص ثمنا". بحسب "BBCعربي"

وأضاف إن "السفر فوق الأجواء السعودية والبحرينية والإماراتية العربية سيوفر على المسافرين المتجهين إلى الهند ووجهات آسيوية أخرى "ساعات ومالا كثيرا بالطبع"، مشيرا إلى لوح أبيض عليه رسوم بيانية لممرات الطيران".

وكانت إسرائيل قد عقدت اتفاقيات سلام مع الإمارات والبحرين في سبتمبر الماضي، ووقعت الجمعة الماضية اتفاق سلام مع السودان بوساطة أمريكية.