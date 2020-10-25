الارشيف / اخبار السعوديه

وزارة العدل تكشف كيفية الاطلاع على بيانات القضايا في جميع درجات التقاضي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

عبر بوابة ناجز..

حددت وزارة العدل، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة خطوات الاطلاع على بيانات القضايا في جميع درجات التقاضي إلكترونيًّا.

وأوضحت وزارة العدل، أن بيانات القضايا تشمل: «الأحكام، الطلبات، الجلسات، والقرارات»، مشيرة إلى أن الهدف من الخدمة التسهيل على المستفيدين من خلال إتاحة مسار موحد وواضح للاطلاع على بيانات القضايا.

وأكدت وزارة العدل، أن الاطلاع على بيانات القضايا يكون من خلال الدخول على بوابة ناجز ومن القائمة اختر «القضاء»، ومن «قائمة القضايا» اختر القضية المطلوبة، ثم تستطيع استعراض جميع بيانات القضايا.

Advertisements

اقرأ أيضا: 

وزارة العدل تعلن عن وظائف شاغرة وتوضح شروط التقديم

«وزارة العدل» تكشف طريقة وشروط نقل ملكية «الأرض الهبة»

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزارة العدل تكشف كيفية الاطلاع على بيانات القضايا في جميع درجات التقاضي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا