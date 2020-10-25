وزارة العدل تكشف كيفية الاطلاع على بيانات القضايا في جميع درجات التقاضي

عبر بوابة ناجز..
حددت وزارة العدل، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة خطوات الاطلاع على بيانات القضايا في جميع درجات التقاضي إلكترونيًّا.
وأوضحت وزارة العدل، أن بيانات القضايا تشمل: «الأحكام، الطلبات، الجلسات، والقرارات»، مشيرة إلى أن الهدف من الخدمة التسهيل على المستفيدين من خلال إتاحة مسار موحد وواضح للاطلاع على بيانات القضايا.
وأكدت وزارة العدل، أن الاطلاع على بيانات القضايا يكون من خلال الدخول على بوابة ناجز ومن القائمة اختر «القضاء»، ومن «قائمة القضايا» اختر القضية المطلوبة، ثم تستطيع استعراض جميع بيانات القضايا.
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