«الزكاة والدخل» توضح مزايا مبادرة الإعفاء من الغرامات

أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، مزايا مبادرة الإعفاء من الغرامات، مشيرة إلى أمثلة لحالات تستحق الإعفاء من الغرامات.

وأكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أن مبادرة الإعفاء من الغرامات لها مزايا عدة إذ أن الهيئة تعفي المكلف من غرامة التأخر في السداد بشرط سداد الضريبة المستحقة وتوثيق التنازل عن الدعوى لدى الأمانة العامة للجان الضريبية وفق الإجراءات المعتمدة لذلك، بحسب الهيئة العامة للزكاة والدخل.

وقالت الهيئة العامة للزكاة والدخل: «شركة لديها دعوى قائمة في الأمانة العامة واللجان الضريبية قبل 30 سبتمبر2020م، تعترض فيها قرارًا صادرًا من الهيئة بشأن مبلغ الضربية المستحق وفرض غرامة التأخر في سداد الضريبة، ولم يصدر حتى الآن قرار نهائي من الأمانة العامة للجان الضريبية».

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وأشارت الهيئة العامة للزكاة والدخل، عبر حسابها الرسمي، إلى أن الحالة السابق ذكرها تستحق الإعفاء من غرامات التأخير.

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