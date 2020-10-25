القيادة تعزي سلطان بروناي دار السلام في وفاة نجله

سائلة المولى أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة..
بعثت القيادة، اليوم الأحد، برقيتي عزاء ومواساة إلى السلطان حاج حسن البلقيه سلطان بروناي دار السلام في وفاة نجله الأمير عبدالعظيم، رحمه الله.
وبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، إلى سطان بروناي، قال فيها: «علمنا بنبأ وفاة نجلكم الأمير عبدالعظيم، رحمه الله، وإننا إذ نبعث لجلالتكم ولشعب بروناي دار السلام الشقيق ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء.. إنا لله وإنا إليه راجعون».
كما بعث ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة قال فيها: «تلقيت نبأ وفاة نجلكم الأمير عبدالعظيم، رحمه الله، وأبعث لجلالتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب».
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