8 شهادات عالمية للحاصلين على دبلوم السياحة والضيافة بجامعة أم القرى

سعيًا لمساهمة القطاع في الناتج الوطني..
كشف عميد معهد البحوث والدراسات الاستشارية بجامعة أم القرى الدكتور علي الشاعري, عن حصول المتدربين في «الدبلوم التنفيذي للسياحة والضيافة» على 8 شهادات عالمية معتمدة.
وتمتاز هذه الشهادة، بأنها معتمدة من «المعهد الدُّولي لتحليل الأعمال» ومدرسة برشلونة للسِّياحة والضِّيافة وفنِّ الطَّهي، و«إنترتيك لضمان الجودة الشَّاملة»، و«كريستال للمعايير الدوليَّة»، علاوة على الشهادة المعتمدة التي يمنحها المعهد للمتدرب في هذا المجال.
صرّح بذلك عميد «معهد البحوث والدراسات» الدكتور علي الشاعري، خلال إطلاق المعهد لـ«لدبلوم التنفيذي لإعداد القادة في السياحة والضيافة»؛ بهدف تنمية القطاع السياحي وتطويره في المملكة، وخلق فرص مهنية للشباب، بالإضافة إلى إعداد كوادر وطنية مؤهلة لشغل المناصب القياديَّة في قطاعي الفنادق والمطاعم.
وأكد الشاعري، أنَّ «المملكة تُعوِّل على زيادة مساهمة قطاع السِّياحة والضِّيافة في ناتج الاقتصاد الوطنيّ، وتطمح لأن تكون ضمن قائمة أكثر الدُّول استقبالًا للزُّوَّار، خاصة في ما يتعلق باستقبال الحجَّاج والمعتمرين».
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