الصحة العالمية: إصابات كورونا تسجل 3 أرقام قياسية متتالية

أعلنت منظمة الصحة العالمية الأحد أنه تم السبت تسجيل عدد إصابات قياسي جديد بفيروس كورونا المستجدّ في العالم، لليوم الثالث على التوالي. ووفق الإحصاءات العالمية التي أعدّتها منظمة الصحة، تم تسجيل 465,319 إصابة السبت، مقابل 449,720 الجمعة و437,247 الخميس. إلا أن هذا العدد لا يعكس وحده فكرة دقيقة عن وضع الوباء ما دام يتأثر بتكثيف الفحوص في بعض الدول.

وحذّر المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبيريسوس من أن النصف الشمالي من الكرة الأرضية يواجه «لحظة حاسمة» في مكافحة جائحة كوفيد-19، إذ يشهد عدد كبير من الدول تزايدا مطردا في أعداد الإصابات.

وقال «نحن في لحظة حاسمة من الوباء، خصوصا في النصف الشمالي» من الكرة الأرضية. وأضاف «الكثير من الدول يشهد تزايدا مطردا في إصابات كوفيد-19، وهذا يعني أن وحدات العناية المركزة توشك أن تبلغ طاقة استيعابها القصوى أو أنها بلغتها بالفعل، مع أننا ما زلنا في أكتوبر». وحذّر من أن «الأشهر القليلة المقبلة ستكون صعبة جدا وبعض الدول في مسار خطير».

الإصابات آخر 3 أيام

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- 465,319 إصابة السبت 24 أكتوبر 2020

- 449,720 الجمعة 23 أكتوبر 2020

- 437,247 الخميس 22 أكتوبر 2020