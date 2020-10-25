الصحة العالمية: إصابات كورونا تسجل 3 أرقام قياسية متتالية

وحذّر المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبيريسوس من أن النصف الشمالي من الكرة الأرضية يواجه «لحظة حاسمة» في مكافحة جائحة كوفيد-19، إذ يشهد عدد كبير من الدول تزايدا مطردا في أعداد الإصابات.
وقال «نحن في لحظة حاسمة من الوباء، خصوصا في النصف الشمالي» من الكرة الأرضية. وأضاف «الكثير من الدول يشهد تزايدا مطردا في إصابات كوفيد-19، وهذا يعني أن وحدات العناية المركزة توشك أن تبلغ طاقة استيعابها القصوى أو أنها بلغتها بالفعل، مع أننا ما زلنا في أكتوبر». وحذّر من أن «الأشهر القليلة المقبلة ستكون صعبة جدا وبعض الدول في مسار خطير».
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