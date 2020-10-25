السعودية اليوم / إدارة تعليم المدينة تنظم ملتقى" خطوات ذكية في بناء وتصميم منتجات مسابقة مدرستي الرقمية"



المدينة المنورة 08 ربيع الأول 1442هـ الموافق 25 اكتوبر 2020م واس

نظمت ادارة التعليم بمنطقة المدينة المنورة بإشراف اللجنة التنفيذية لمسابقة مدرستي اليوم، الملتقى الافتراضي عن بعد‬ (خطوات ذكية في بناء وتصميم منتجات مسابقة مدرستي الرقمية‬ ".

جاء الملتقى والذي تجاوز عدد المسجلين به 5500 مسجل , بهدف تعزيز المشاركة الفعالة في ‫مسابقة مدرستي ‬،وتنمية مهارات بناء وتصميم منتجات إبداعية داعمة لـعمليات ‫التعليم الإلكتروني‬ ‫عن بعد‬ ومجسدة لتجربة المستفيدين من

وقدم الملتقى عدد من المشاركين والمشاركات من الجهات الإعلامية وإدارات الإعلام وتقنية المعلومات ناقشوا خلاله مفهوم منتجات المسابقة كما وردت في الإطار التنظيمي لها و معايير جودتها وخطوات لتنفيذها ونماذج لتطبيقات إلكترونية للمساعدة في التنفيذ .

//انتهى//

18:27ت م

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المدينة المنورة 08 ربيع الأول 1442هـ الموافق 25 اكتوبر 2020م واسنظمت ادارة التعليم بمنطقة المدينة المنورة بإشراف اللجنة التنفيذية لمسابقة مدرستي اليوم، الملتقى الافتراضي عن بعد‬ (خطوات ذكية في بناء وتصميم منتجات مسابقة مدرستي الرقمية‬ ".جاء الملتقى والذي تجاوز عدد المسجلين به 5500 مسجل , بهدف تعزيز المشاركة الفعالة في ‫مسابقة مدرستي ‬،وتنمية مهارات بناء وتصميم منتجات إبداعية داعمة لـعمليات ‫التعليم الإلكتروني‬ ‫عن بعد‬ ومجسدة لتجربة المستفيدين من منصة مدرستي من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور ومنسوبي التعليم .وقدم الملتقى عدد من المشاركين والمشاركات من الجهات الإعلامية وإدارات الإعلام وتقنية المعلومات ناقشوا خلاله مفهوم منتجات المسابقة كما وردت في الإطار التنظيمي لها و معايير جودتها وخطوات لتنفيذها ونماذج لتطبيقات إلكترونية للمساعدة في التنفيذ .//انتهى//18:27ت م0194

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