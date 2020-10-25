"التعاون الإسلامي" تشيد باعتراض" التحالف" مفخخة حوثية في الأجواء اليمنية

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أشاد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي ، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين في بيان اليوم ، بمهارات قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" بالأجواء اليمنية كانت ميليشيا الحوثي الإرهابية قد أطلقتها باتجاه المدنيين والأعيان المدنية باتجاه المملكة. وجدد على إدانة منظمة التعاون الإسلامي لاستمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح بإطلاق الطائرات المفخخة واستهداف المدنيين الأبرياء والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة.

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