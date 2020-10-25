فيديو.. خطوات التسجيل في مسار التميز للابتعاث

2020-10-25

متابعات الخليج 365 _ الرياض

أعلنت وزارة التعليم عن خطوات التسجيل في مسار التميز للابتعاث، عبر موقع سفير.

خطوات التسجيل في مسار التميز للابتعاث

وكشفت وزارة التعليم في فيديو لها على تويتر، خطوات التسجيل في مسار التميز للابتعاث، عبر موقع سفير التقديم، والتي يمكن للطلاب اتباعها أثناء عملية التسجيل، وتأتي تلك الخطوات كالتالي:

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يختار الطالب أيقونة مسار التميز للابتعاد. تحديد البرنامج التعليمي. ظهور صفحة التنبيهات والتعليمات. ظهور صفحة الشروط العامة للابتعاث. التأكد من قراءة الشروط ثم الضغط على موافق. إدخال رقم الهوية الوطنية ورقم الجوال وتاريخ الميلاد. اختيار أيقونة أرسل رمز التفعيل للجوال. بعد ذلك تقوم بإدخال رمز التفعيل، ثم متابعة التسجيل. ظهور صفحة البيانات الشخصية، ويجب تحري الدقة في كتابة البيانات لأنه لن تتمكن من تعديل البيانات بعد إرسال الطلب. ظهور صفحة بيانات المرافقين ويتم اختيار إضافة مرافق جديد. ملأ البيانات المطلوبة كاملة ثم يتم اختيار التالي:

املأ البينات المطلوبة كاملة.

الانتقال لنموذج بيانات البعثة.

الانتقال لنموذج بيانات الاتصال الخاص بك، ستصلك رسالة بريد إليكتروني على بريدك بها رمز التحقق.

لإكمال إرسال الطلب يُرجى رفع المستندات والوثائق كاملة.

ظهور نافذة تم استلام طلبك مع رقم الطلب وكلمة المرور.

إطلاق مسار التميز للابتعاث

كشفت وزارة التعليم عن تفاصيل مسار التميز للابتعاث الذي تم إطلاقه اليوم ويشمل 32 تخصصًا في 70 جامعة حول العالم. ورفع وزير التعليم د. حمد بن محمد آل الشيخ شكره وامتنانه لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة إطلاق المسار، وعلى ما يقدمانه من دعم لامحدود لقطاع التعليم بشكل عام، ودعم برنامج الابتعاث بشكل خاص.

أهداف مسار التميز للابتعاث

وقال وزير التعليم: “إن مسار التميز للابتعاث بالشراكة مع عدد من القطاعات الحكومية؛ هو لتمكين أبنائنا وبناتنا من الالتحاق بأفضل الجامعات العالمية، ودراسة تخصصات نوعية تستجيب لاحتياجات التنمية الوطنية مستقبلًا، وإتاحة الفرصة للإنسان السعودي للمنافسة عالميًا بقدراته وإمكاناته العلمية والبحثية، بما ينمي معارفه ومهاراته في المجالات والتخصصات المختلفة”. وأضاف د. آل الشيخ أن مسار التميّز للابتعاث -أحد مسارات برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي- يشتمل على 32 تخصصًا في 70 جامعة حول العالم؛ لتحقيق مستهدفات التنمية الشاملة وفق رؤية المملكة 2030، مؤكدًا على أن هذا المسار النوعي للابتعاث سيكون إضافة في نوعية تخصصاته، بما يلبي احتياجات القطاعات الحكومية من الكوادر البشرية، ويعكس دور وزارة التعليم في المشاركة والتكامل مع تلك القطاعات لتحقيق التنمية المستدامة للوطن.

التخصصات الجديدة

وأشار وزير التعليم إلى أن مسار التميّز للابتعاث يقدم تخصصات جديدة تسهم في بناء اقتصاد مزدهر ومتنوع لدعم قطاعات المملكة الواعدة، وبناء مجتمع حيوي يرفع من مستوى جودة الحياة، ويعطي فرصة لربط تلك التخصصات بالتوجهات القادمة ضمن الرؤية الطموحة في إعداد كوادر بشرية سعودية قادرة على المساهمة الفعلية في سوق العمل، وتلبية احتياجات كافة القطاعات المختلفة بشكل متميز ونوعي.

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