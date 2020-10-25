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فيديو .. الداخلية تجدد تأكيدها على عقوبات مخالفي الاحترازات
متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة
جددت وزارة الداخلية تأكيدها على ضرورة التقيد بالأنظمة الخاصة بمكافحة كورونا وتطويق فيروسه الشرس، إذ بينت عبر مقطع ” نعود بحذر ” أن من لا يرتدي الكمامة سيترتب عليه غرامة ١٠٠٠ ريال.
الكمامة الطبية أو القماشية
وقالت عبر تغريدة: “إن هناك عقوبات محددة وواضحة ضد تعمد مخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، كعدم استخدام الكمامة الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم، وعدم الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي”.
الداخلية تحذر من التهاون
وكانت الداخلية السعودية قد فرضت عقوبة بقيمة ألف ريال على عدم ارتداء الكمامات الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم، أو عدم الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، أو من يرفض قياس درجة الحرارة عند دخوله القطاعين العام أو الخاص.
نعم نعود بحذر
من جانبه قال استشاري طب الأسرة والمجتمع الدكتور توفيق أحمد لـ” متابعات الخليج 365“، إن شعار ” نعود بحذر ” يجب أن يكون مفعلًا في جميع المراحل الحالية، ففيروس كورونا مازال موجودًا ولم يختف من العالم، وهو ما يتطلب الوعي المجتمعي من أفراد المجتمع إلى أن يتم محاصرة الفيروس نهائيًا وإعلان خلو العالم من كوفيد-١٩.
وشدد على ضرورة اهتمام المجتمع بارتداء الكمامة وتطبيق التباعد الاجتماعي وغسل اليدين، فالهدف من هذه الإجراءات حماية الفرد وأسرته ومجتمعه من توسع دائرة الإصابات أكثر.
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