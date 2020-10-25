صور.. دوبلير ميلانيا ترامب تعود للأضواء مجددًا

2020-10-25

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة صورًا تُظهر أن السيدة الأولى ميلانيا ترامب تستخدم بديلًا لها وذلك تحت هاشتاق Fake Melania ميلانيا المستعارة أو المزيفة.

وانتشر هذا الهاشتاق على تويتر بسبب الصورة التي تظهر الرئيس وزوجته على متن الطائرة الرئاسية في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض، حيث تم التقاطها قبيل المنظرة الرئاسية الأخيرة أثناء رؤيتهما معًا لأول مرة منذ إصابتهما بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وظهرت ميلانيا وهي تبتسم وترتدي نظارة داكنة لكن البعض أشار إلى أن ابتسامتها مختلفة حيث إن هيكل أسنانها لم يكن مشابهًا للصور السابقة.

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دوبلير ميلانيا ترامب

وكان المخرج السينمائي زاك بورنشتاين من أوائل الذين غردوا بهذا قائلًا: لا أدعم نظرية المؤامرة القائلة باستخدام دوبلير لـ ميلانيا لكن يمكنني القول بنسبة 100% إن هذه ليست السيدة الأولى.

وكانت قد انتشرت هذه النظريات لأول مرة في عام 2017، وقد أشار المغردون إلى أن ميلانيا تظهر بأطوال مختلفة وبنية فك وعظام مختلفين أيضًا.





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