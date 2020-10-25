- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
شكرا لقرائتكم صور.. دوبلير ميلانيا ترامب تعود للأضواء مجددًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
صور.. دوبلير ميلانيا ترامب تعود للأضواء مجددًا
تبدو بنية أسنانها مختلفة للغاية
متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة صورًا تُظهر أن السيدة الأولى ميلانيا ترامب تستخدم بديلًا لها وذلك تحت هاشتاق Fake Melania ميلانيا المستعارة أو المزيفة.
وانتشر هذا الهاشتاق على تويتر بسبب الصورة التي تظهر الرئيس وزوجته على متن الطائرة الرئاسية في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض، حيث تم التقاطها قبيل المنظرة الرئاسية الأخيرة أثناء رؤيتهما معًا لأول مرة منذ إصابتهما بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وظهرت ميلانيا وهي تبتسم وترتدي نظارة داكنة لكن البعض أشار إلى أن ابتسامتها مختلفة حيث إن هيكل أسنانها لم يكن مشابهًا للصور السابقة.
دوبلير ميلانيا ترامب
وكان المخرج السينمائي زاك بورنشتاين من أوائل الذين غردوا بهذا قائلًا: لا أدعم نظرية المؤامرة القائلة باستخدام دوبلير لـ ميلانيا لكن يمكنني القول بنسبة 100% إن هذه ليست السيدة الأولى.
وكانت قد انتشرت هذه النظريات لأول مرة في عام 2017، وقد أشار المغردون إلى أن ميلانيا تظهر بأطوال مختلفة وبنية فك وعظام مختلفين أيضًا.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر صور.. دوبلير ميلانيا ترامب تعود للأضواء مجددًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.