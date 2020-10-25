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ضبط ومصادرة 15 طنًا من الحطب في أبها وتنومة

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2020-10-25

ضبط ومصادرة 15 طنًا من الحطب في أبها وتنومة

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها

تمكن فريق من وزارة البيئة والمياه والزراعة التابع لمكتب مدينة أبها صباح اليوم الأحد من ضبط كميات كبيرة تجاوزت 3 أطنان من الحطب موجودة في سيارة نقل معد للبيع.

كما تمكن فريق مراقبة الغابات في محافظة تنومة من ضبط سيارة نقل كبيرة بها 12 طنًا من الحطب، وتم مباشرة مصادرة الكمية المضبوطة وإعداد محاضر بالمخالفة وتسليم أصحاب السيارات للجهات المختصة.

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير المهندس عبدالله الويمني أن فرق المراقبة تعمل بشكل متواصل لضبط مخالفي النظام وممارسي الاحتطاب الذي يسهم في تدمير البيئة والغابات.

وأكد أنه يتم التعامل مع كل من يخالف أنظمة الاحتطاب وفق ما يقتضيه النظام من مصادرة المضبوطات وتطبيق الغرامات المالية بحقهم، مشيرًا إلى أنه يمنع الإضرار بالأشجار والتعدي على المراعي والغابات بأي شكل من الأشكال.

داعيًا إلى ضرورة التعاون من الجميع للقضاء على هذه الظاهرة التي تسبب تدميرًا متعمدًا للبيئة، والإبلاغ عن أي حالة يتم مشاهدتها.

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الحطب

الحطب

 

 

 

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