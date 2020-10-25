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حالة الطقس المتوقعة غدًا الاثنين بالمملكة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت هيئة الأرصاد، عن حالة الطقس غدًا الأثنين في المملكة، محذرة من التقلبات الجوية.

وقالت إنه يتوقع تكون الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية وسماء صحو الى غائمة جزئياً على أجزاء من شمال وجنوب غرب المملكة.

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