شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «التعليم» توضح آلية إعادة توزيع الدرجات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت المتحدثة باسم التعليم العام بوزارة التعليم، ابتسام الشهري، اليوم الأحد، آلية إعادة توزيع الدرجات.

وقالت متحدثة التعليم العام، خلال مشاركتها في المؤتمر الصحفي اليومي لفيروس كورونا، أن المعلمين منذ بداية العام الدراسي يقومون بعمليات التقويم بشكل مستمر وعمليات المتابعة لطلابهم بشكل أسبوعي.

وأشارت ابتسام الشهري، إلى أنهم في مرحلة إعادة توزيع الدرجات سيقومون باستكمال ما بدأوا به مع إضافة أنه سيتم تقديم المعالجات للطلاب من خلال النتائج التي سيتوصلون إليها، مع إعطاء فرصة للطلاب أكثر للتعديل والتحسين والمحافظة على تقليص أي فاقد تعليمي.