«دعم الشرعية»: اعتراض وتدمير طائرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية تجاه المملكة

أكدت قيادة قوات «تحالف دعم الشرعية في اليمن»، اليوم الأحد، اعتراض وتدمير طائرة مفخخة بدون طيار أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية ـ المدعومة من إيران ـ تجاه المملكة.

وفي التفاصيل، أوضح المُتحدث الرسمي باسم «قوات التحالف» العقيد الركن تركي المالكي، أن «قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء اليوم الأحد، من اعتراض وتدمير طائرة مفخخة بدون طيار، أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة، ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية».