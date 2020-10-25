استهدفت الأعيان والمدنيين بالمنطقة الجنوبية..
أكدت قيادة قوات «تحالف دعم الشرعية في اليمن»، اليوم الأحد، اعتراض وتدمير طائرة مفخخة بدون طيار أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية ـ المدعومة من إيران ـ تجاه المملكة.
وفي التفاصيل، أوضح المُتحدث الرسمي باسم «قوات التحالف» العقيد الركن تركي المالكي، أن «قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء اليوم الأحد، من اعتراض وتدمير طائرة مفخخة بدون طيار، أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة، ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية».
كانت هذه تفاصيل خبر «دعم الشرعية»: اعتراض وتدمير طائرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية تجاه المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.