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اعتماد مركز تدريب الإنعاش القلبي الرئوي بمستشفى النور بمكة المكرمة

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بفضل الدعم المتواصل من وزارة الصحة..

اعتمدت "جمعية القلب " مستشفى "النور التخصصي" بمكة المكرمة كمركز تدريبي للإنعاش القلبي الرئوي الأساسي (BLS).

وأكد المدير التنفيذي للمستشفى الدكتور وائل الميمني، أن "الاعتراف يأتي ثمرة للجهود الكبيرة والمتواصلة التي يقوم بها مركز الشؤون الأكاديمية والتدريب بمنسوبيه كافة، وبدعم متواصل من وزارة الصحة ممثلة في التجمع الصحي بمنطقة مكة المكرمة لرفع كفاءة التدريب بالمستشفى".

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وأوضح الميمني، أن "المركز معتمد كذلك من قبل جمعية القلب الأمريكية كأحد المراكز التدريبية لبرامج الإنعاش القلبي الرئوي الأساسي والمتقدم"، لافتا إلى أن "المركز يستأنف حاليا دوراته وفق الإجراءات والاحترازات المطبقة لمواجهة ".

يذكر أن المركز عقد 77 دورة خلال العام الماضي بين أساسية ومتقدمة.

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