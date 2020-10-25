بفضل الدعم المتواصل من وزارة الصحة..
اعتمدت "جمعية القلب السعودية" مستشفى "النور التخصصي" بمكة المكرمة كمركز تدريبي للإنعاش القلبي الرئوي الأساسي (BLS).
وأكد المدير التنفيذي للمستشفى الدكتور وائل الميمني، أن "الاعتراف يأتي ثمرة للجهود الكبيرة والمتواصلة التي يقوم بها مركز الشؤون الأكاديمية والتدريب بمنسوبيه كافة، وبدعم متواصل من وزارة الصحة ممثلة في التجمع الصحي بمنطقة مكة المكرمة لرفع كفاءة التدريب بالمستشفى".
وأوضح الميمني، أن "المركز معتمد كذلك من قبل جمعية القلب الأمريكية كأحد المراكز التدريبية لبرامج الإنعاش القلبي الرئوي الأساسي والمتقدم"، لافتا إلى أن "المركز يستأنف حاليا دوراته وفق الإجراءات والاحترازات المطبقة لمواجهة فيروس كورونا المستجد".
يذكر أن المركز عقد 77 دورة خلال العام الماضي بين أساسية ومتقدمة.
اقرأ أيضًا:
وكيل وزارة الصحة لـ«عاجل»: لم أتطرق لعودة منع التجول لمناطق المملكة.. نحن نحذر فقط
كانت هذه تفاصيل خبر اعتماد مركز تدريب الإنعاش القلبي الرئوي بمستشفى النور بمكة المكرمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.