"الصحة": لم نرفع طلبًا لمنع التجوال.. ولا نتوقع الوصول لمثل هذه الإجراءات

المعدلات الموجودة لا تتطلب إجراءات احترازية مشددة..
أكد متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أن وزارة الصحة لم ترفع طلبًا لمنع التجول، منوهاً بأن المستويات الموجودة حاليًا في مراحل لم تصل إلى تقديم إجراءات احترازية مشددة.
وأضاف متحدث وزارة الصحة بقوله: "لا نتوقع في القريب أن نصل إلى مثل هذه الإجراءات".
وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 323 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة؛ خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 344875 حالة. فضلاً عم أنه تسجيل335 حالة تعافٍ جديدة؛ لتصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 331330 حالة، كما تمَّ تسجيل 15 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة 5296 حالة.
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