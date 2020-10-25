حملة افتراضية لجامعة الملك سعود للتوعية بمرض حساسية القمح سلياك

بينت الفرق بينه وبين الجلوتين والتغذية والحمية..
نظّم كرسي الأمير عبدالله بن خالد لأبحاث حساسية القمح سلياك في المدينة الطبية بجامعة الملك سعود، الحملة الافتراضية الحادية عشرة للتوعية بمرض حساسية القمح سلياك.
الحملة تمت بالتعاون مع قسم الأطفال في كلية الطب بجامعة طيبة. وقد أوضح المشرف كرسي الأمير عبدالله بن خالد، الدكتور أسعد بن محمد عسيري, أن الحملة تناولت عددًا من المحاور كأعراض وعلامات السلياك، والفرق بين حساسية القمح والجلوتين، والتغذية والحمية، إلى جانب الإجابة عن الاستفسارات حول السلياك.
وأشار عسيري إلى أن الحملة تهدف إلى توعية المجتمع حول التغذية وعلاقتها القوية بمرض حساسية القمح ومضاعفات المرض على المدى القريب والبعيد، مؤكدًا أن الحملة تأتي ضمن البرامج التوعوية للمجتمع التي تنظمها جامعة الملك سعود عن بعد.
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