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وزير التعليم يعلن إطلاق مسار التميز للابتعاث إلى أفضل الجامعات العالمية

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بدعم وتوجيه من خادم الحرمين الشريفين

أعلن وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، اليوم الأحد، إطلاق مسار التميز للابتعاث بالشراكة مع عدة جهات حكومية؛ لتمكين الطلاب والطالبات السعوديين من الالتحاق بأفضل الجامعات العالمية، ودراسة تخصصات نوعية يحتاجها الوطن لتحقيق تنميته الشاملة.

وقال آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «بدعم وتوجيه سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد –حفظهما الله– وتحقيقًا لرؤية 2030؛ تطلق وزارة التعليم مسار التميز للابتعاث بالشراكة مع عدة جهات حكومية؛ لتمكين أبنائنا وبناتنا من الالتحاق بأفضل الجامعات العالمية، ودراسة تخصصات نوعية يحتاجها الوطن لتحقيق تنميته الشاملة».

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