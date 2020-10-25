بدعم وتوجيه من خادم الحرمين الشريفين
أعلن وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، اليوم الأحد، إطلاق مسار التميز للابتعاث بالشراكة مع عدة جهات حكومية؛ لتمكين الطلاب والطالبات السعوديين من الالتحاق بأفضل الجامعات العالمية، ودراسة تخصصات نوعية يحتاجها الوطن لتحقيق تنميته الشاملة.
وقال آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «بدعم وتوجيه سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد –حفظهما الله– وتحقيقًا لرؤية 2030؛ تطلق وزارة التعليم مسار التميز للابتعاث بالشراكة مع عدة جهات حكومية؛ لتمكين أبنائنا وبناتنا من الالتحاق بأفضل الجامعات العالمية، ودراسة تخصصات نوعية يحتاجها الوطن لتحقيق تنميته الشاملة».
كانت هذه تفاصيل خبر وزير التعليم يعلن إطلاق مسار التميز للابتعاث إلى أفضل الجامعات العالمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.