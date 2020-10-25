بالصور.. الأمير مشعل بن ماجد يستقبل سفير فرنسا لدى المملكة

بحثا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك
استقبل الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، اليوم الأحد، سفير جمهورية فرنسا لدى المملكة لودوفيك بوي، بحضور القنصل العام بجدة مصطفى مهراج.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، جرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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