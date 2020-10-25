جامعة الأميرة نورة تقيم محاضرات توعوية لتحسين النمط الغذائي

نفذت عمادة شؤون الطالبات في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، برامجها التوعوية إلكترونيًا خلال شهر أكتوبر 2020، تزامنًا مع اليوم العالمي للغذاء، والمتمثلة في إقامة محاضرة «سعراتك وفق احتياجاتك» وذلك بالتعاون مع الجمعية الخيرية لمكافحة السمنة «كيل».

وقدَّمت المحاضرة أخصائية التغذية العلاجية في الجمعية الأستاذة أفنان صقر التمامي، للتوعية بأضرار السمنة والآثار المترتبة على زيادة الوزن، والتعريف بكيفية حساب السعرات الحرارية، وتحديد الاحتياجات اليومية من البدائل الغذائية.

كما أقامت وحدة التغذية حملة على منصات الجامعة الإلكترونية؛ لنشر رسائل توعوية تحت عنوان «التوازن أساس الصحة»؛ تهدف إلى التوعية بأهمية التوازن الغذائي، وتحسين كمية التناول اليومي من خلال تقديم نصائح عن كيفية تقليل خفض الاستعمال اليومي للسكر، والملح، والدهون، والسعرات الحرارية، والتشجيع على إعداد الوجبات الغذائية باستخدام بدائل صحية.

وفي ذات السياق نظّمت وحدة التغذية محاضرة توعوية بعنوان «خفايا السكر المضاف» تقدمها أخصائية تغذية أول بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث مشرفة طب الأطفال الدكتورة زينب الغامدي، وذلك بهدف التوعية بأضرار السكر المضاف، وأهمية الحد من تناوله وعدم تجاوز الحد الأقصى الموصى به من التناول اليومي للسكر، إضافة إلى توضيح علاقة تناول المحليات والمشروبات الغازية ونمط التغذية غير المتوازن برفع احتمالية الإصابة بالسكري من النوع الثاني.

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وتزامن ذلك مع حملة على منصات الجامعة الإلكترونية، تهدف إلى التوعية بأضرار الإفراط في تناول السكر، والتعريف بمحتوى الأغذية الشائعة من السكر المضاف، والحث على اختيار منتجات منخفضة السكر، واستبدال المنتجات الغنية بالسكر ببدائل طبيعية معتدلة.

مما يذكر أنَّ هذه البرامج جاءت إيمانًا من جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بأهمية التعاون مع الجمعيات الخيرية التوعوية؛ لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وتعزيز الوقاية ضد المخاطر الصحية من خلال تشجيع منسوبي الجامعة على تحسين النمط الغذائي.

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