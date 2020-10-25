192 ألف زيارة لتطبيق «سكني» خلال الأسبوع الماضي تزامنًا مع إطلاق مشاريع جديدة

تُنفِّذ المنصَّات الرقمية لبرنامج «سكني» التابع لوزارة الإسكان، كافة طلبات المستفيدين على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

وشهدت المنصات الأسبوع الماضي إقبالًا كثيفًا من قِبل المواطنين للاستفادة من الخدمات الإلكترونية التفاعلية لتسهيل التملك، والإجابة على كافة استفساراتهم بمتوسط 36 ألف خدمة في اليوم؛ وذلك بالتزامن مع طرح مشاريع جديدة.

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وبلغ إجمالي الاتصالات عبر مركز الاتصال الموحد للعناية بالمستفيدين199090، نحو 45 ألف مكالمة، وتفاعل موقع «سكني» مع 9300 طلب واستفسار، وتمت معالجة 2400 اعتراض من خلال خدمة «راسلنا» على موقع سكني.

وأجاب حساب العناية بالمستفيدين ([email protected]) على نحو 6940 استفسارًاً على منصة «تويتر» حول الخيارات السكنية والتمويلية المدعُومة الذي يقدمها البرنامج، والتي تشمل (الأراضي السكنية، وشراء الوحدات السكنية الجاهزة، والوحدات تحت الإنشاء والبناء الذاتي)، فيما تجاوز عدد زيارات تطبيق «سكني» 192 ألف زيارة عبر الأجهزة الذكية للاستفادة من الخدمات الإلكترونية المتكاملة التي يوفرها من حجز فوري للوحدات والأراضي السكنية، والحصول على عروض الجهات التمويلية، وخدمة المستشار العقاري، والتصاميم الهندسية للبناء الذاتي، وإصدار رخص البناء إلكترونيًّا وغيرها من الخدمات. ويمكن تحميل تطبيق «سكني» للأجهزة الذكية من خلال زيارة الرابط: .

ويستمر «سكني» في ضخ المزيد من مشاريع الأراضي والوحدات السكنية بهدف زيادة نسب التملك إلى 70% بحلول 2030 تماشيًا مع مستهدفات برنامج الإسكان (أحد برامج رؤية المملكة 2030)، ضمن 85 مشروعًا تُوفِّر أكثر من 134 ألف وحدة بمتوسط أسعار تبدأ من 250–750 ألف، بالإضافة إلى 206 مخططات توفر أكثر من 176 ألف أرضًا سكنية لتلبية كافة رغبات الأسر السعودية.