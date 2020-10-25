السعودية اليوم / الكلية التقنية بصامطة تحدد مواعيد القبول ببرامج الدبلوم للفصل التدريبي الثاني



صامطة 08 ربيع الأول 1442هـ الموافق 25 أكتوبر 2020 م واس

أعلنت الكلية التقنية بمحافظة صامطة، عن موعد فتح القبول والتسجيل للراغبين بالالتحاق ببرامج الدبلوم الصباحي للفصل التدريبي الثاني لعام 1442هـ في تخصصات المحاسبة، والإلكترونيات، وشبكات الحاسب، والمساحة، والمدني، والمعماري.

وحددت الكلية الـ 7 من شهر ربيع الآخر موعداً لبدء التسجيل ويستمر حتى الـ 16 من الشهر نفسه، عبر البوابة الإلكترونية بوابة القبول والتسجيل الموحدة بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الموحدة (قبولي) :https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate ، داعية الراغبين في التسجيل لزيارة الموقع الرسمي للمؤسسة للحصول على المزيد من المعلومات والشروط والمزايا.

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18:02ت م

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