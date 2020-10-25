السعودية اليوم / المنظومة الإلكترونية بجامعة أم القرى تعزز الأداء التعليمي والإداري في ظل جائحة كورونا



مكة المكرمة 08 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 25 أكتوبر 2020 م واس

حوَّلت المنظومة الإلكترونية والبرامج التقنية التي انتهجتها جامعة أم القرى لمواجهة جائحة

وأكد وكيل الجامعة الدكتور فريد الغامدي أن الجامعة أعدت خطة متكاملة لمواجهة جائحة كورونا والتخفيف من آثارها على منسوبيها بدءًا بطلابها وطالباتها، مرورًا بأعضاء هيئة التدريس والكوادر الوظيفية بها، وانتهاء بمنظومتها الإدارية.

وأوضح أن الجامعة أنجزت منذ بدء الجائحة أكثر من 36 ألف معاملة عبر نظامها الإلكتروني "مسار"، كما استقبلت أيضاً نحو 50 ألف معاملة أخرى جديدة، بينما بلغت المعاملات المحالة بين الجهات الجامعية أكثر من 412 ألف معاملة.

وأشار المشرف على أعمال وكالة الجامعة للفروع الدكتور محمد الحازمي، نجاح الخطط التي أعدتها جامعة أم القرى لإدارة أزمة فيروس كورونا لسلامة منسوبيها من طلاب وطالبات وأعضاء هيئة تدريس وموظفين؛ إذ سارعتِ الجامعة بتوفير 600 غرفة فندقية فئة 5 نجوم لطلاب المنح الدراسية بالمدينة الجامعية.

وأضاف أن الجامعة بادرت بإعداد وتجهيز مستشفى ميداني بسعة 550 سريرًا، ووضعته تحت تصرُّف وزارة الصحة لاستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا وعلاجها؛ انطلاقاً من دورها المجتمعيِّ، ومشاركتها الفاعلة مع الجهات والأجهزة الحكومية المعنية بمواجهة كورونا، إلى جانب تعقيم جميع المباني والقاعات الدراسية وتنظيفها بشكل يوميٍّ؛ لضمان سلامة الجميع.

فيما بيَّن عميد التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد د. خالد المطيري، أن العمادة وضعت خطة طوارئ بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بالجامعة لإدارة بيئة التعلم الإلكتروني، ودعم التحول إلى التعليم الرقمي، وتوفير منظومة تدريبٍ متخصصة لتحقيق أهداف الجامعة الإستراتيجية؛ لضمان استمرار العملية التعليمية، مؤكِّدًا أنه فور صدور قرار تحويل العملية التعليمية "عن بُعد" تمكَّنتِ العمادة من تشغيل أكثر من ٣٠٠ برنامجٍ أكاديميٍّ للدرجات العلمية والتعليمية كافَّةً.

بدوره أشار عميد الدراسات العليا الدكتور سليمان السعيد، إلى نجاح العمادة في مناقشة نحو 800 رسالة علمية لدرجتَيْ الماجستير والدكتوراه خلال أزمة كورونا.

وقال عميد تقنية المعلومات الدكتور عاطف الحجيلي: إن عدد الزيارات للبوابة الإلكترونية بالجامعة خلال الجائحة تجاوز 48 مليون زيارة، كما استُقبل ما يزيد على 291 ألف إدخال لخدمة النماذج الإلكترونية، وأجيب على 70 ألف تذكرة، بالإضافة إلى إرسال نحو 14 مليون رسالة نصية تثقيفٍ وتوعيةٍ خلال الأزمة.

// انتهى //

17:48ت م

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مكة المكرمة 08 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 25 أكتوبر 2020 م واسحوَّلت المنظومة الإلكترونية والبرامج التقنية التي انتهجتها جامعة أم القرى لمواجهة جائحة كورونا ومعالجة آثارها إلى نجاح لمنظومتها العلمية والتعليمية والإدارية.وأكد وكيل الجامعة الدكتور فريد الغامدي أن الجامعة أعدت خطة متكاملة لمواجهة جائحة كورونا والتخفيف من آثارها على منسوبيها بدءًا بطلابها وطالباتها، مرورًا بأعضاء هيئة التدريس والكوادر الوظيفية بها، وانتهاء بمنظومتها الإدارية.وأوضح أن الجامعة أنجزت منذ بدء الجائحة أكثر من 36 ألف معاملة عبر نظامها الإلكتروني "مسار"، كما استقبلت أيضاً نحو 50 ألف معاملة أخرى جديدة، بينما بلغت المعاملات المحالة بين الجهات الجامعية أكثر من 412 ألف معاملة.وأشار المشرف على أعمال وكالة الجامعة للفروع الدكتور محمد الحازمي، نجاح الخطط التي أعدتها جامعة أم القرى لإدارة أزمة فيروس كورونا لسلامة منسوبيها من طلاب وطالبات وأعضاء هيئة تدريس وموظفين؛ إذ سارعتِ الجامعة بتوفير 600 غرفة فندقية فئة 5 نجوم لطلاب المنح الدراسية بالمدينة الجامعية.وأضاف أن الجامعة بادرت بإعداد وتجهيز مستشفى ميداني بسعة 550 سريرًا، ووضعته تحت تصرُّف وزارة الصحة لاستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا وعلاجها؛ انطلاقاً من دورها المجتمعيِّ، ومشاركتها الفاعلة مع الجهات والأجهزة الحكومية المعنية بمواجهة كورونا، إلى جانب تعقيم جميع المباني والقاعات الدراسية وتنظيفها بشكل يوميٍّ؛ لضمان سلامة الجميع.فيما بيَّن عميد التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد د. خالد المطيري، أن العمادة وضعت خطة طوارئ بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بالجامعة لإدارة بيئة التعلم الإلكتروني، ودعم التحول إلى التعليم الرقمي، وتوفير منظومة تدريبٍ متخصصة لتحقيق أهداف الجامعة الإستراتيجية؛ لضمان استمرار العملية التعليمية، مؤكِّدًا أنه فور صدور قرار تحويل العملية التعليمية "عن بُعد" تمكَّنتِ العمادة من تشغيل أكثر من ٣٠٠ برنامجٍ أكاديميٍّ للدرجات العلمية والتعليمية كافَّةً.بدوره أشار عميد الدراسات العليا الدكتور سليمان السعيد، إلى نجاح العمادة في مناقشة نحو 800 رسالة علمية لدرجتَيْ الماجستير والدكتوراه خلال أزمة كورونا.وقال عميد تقنية المعلومات الدكتور عاطف الحجيلي: إن عدد الزيارات للبوابة الإلكترونية بالجامعة خلال الجائحة تجاوز 48 مليون زيارة، كما استُقبل ما يزيد على 291 ألف إدخال لخدمة النماذج الإلكترونية، وأجيب على 70 ألف تذكرة، بالإضافة إلى إرسال نحو 14 مليون رسالة نصية تثقيفٍ وتوعيةٍ خلال الأزمة.// انتهى //17:48ت م0177

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