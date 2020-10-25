السعودية اليوم / ملتقى «تطوير الممارسات التدريسية في التعليم الإلكتروني وعن بُعد» بتعليم القطيف غداً



القطيف 08 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 25 أكتوبر 2020 م واس

يُنظم مكتب التعليم بمحافظة القطيف، يوم غدٍ ملتقى "تطوير الممارسات التدريسية في التعليم الإلكتروني وعن بُعد" ، بمشاركة عددٍ من المشرفين والمشرفات التربويين.

ويهدف الملتقى الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام، إلى الريادة والإرتقاء بالتعليم وتوفير متطلبات واحتياجات الطلاب الذين هم محور العملية التعليمية في ظل التغيرات المتسارعة في عملية التعليم والتعلم وفق رؤية المملكة 2030م، ويتضمن 11 ورقة عمل، تناقش خلالها عدداً من المحاور التي تعني بتطوير الممارسات التعليمية والإشرافية بالتعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد، والمعالجات الفعّالة للفاقد التعليمي في الميدان التربوي.

// انتهى//.

17:38ت م

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