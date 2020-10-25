السعودية اليوم / مردم أمانة جدة يستقبل أكثر من مليون طن من المخلفات



جدة 08 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 25 أكتوبر 2020 م واس

استقبل مردم أمانة محافظة جدة خلال الربع الثالث من العام الجاري أكثر من "مليون" و 290 ألف طن من النفايات البلدية الصلبة والنفايات النباتية والدمارات .

وأوضح مدير عام مشاريع النظافة بأمانة جدة سليمان بن صالح المحيميد، أن كمية النفايات البلدية الصلبة الواردة للمردم خلال الـ 3 شهور الماضية بلغت 421.138 طناً، فيما استقبل المردم خلال الفترة ذاتها 864.966 طناً من الدمارات ، مشيراً إلى أن كمية الإطارات التي جرى استقبالها بلغت أكثر من 4050 طنا.

وبين المحيميد أن تقرير نفايات عقود النظافة الربعي كشف عن رفع 115.557 طناً في نطاق 19 بلدية فرعية ، لافتاً إلى أن أحياء بلديتي الصفا و المطار ضمن منطقة العقد الرابع سجلت النسبة الأعلى بإجمالي تجاوز الـ 59.340 طناً من النفايات المرفوعة، فيما سجلت أقل كمية نفايات في نطاق بلدية ثول ضمن منطقة العقد الأول بإجمالي 11.500 طن، وسجل تقرير العقد الـ13 الخاص بمنطقة الكورنيش 1160 طناً من النفايات المرفوعة خلال الـ 3 شهور الماضية.

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17:26ت م

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