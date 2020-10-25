السعودية اليوم / سمو ولي العهد يعزي سلطان بروناي دار السلام في وفاة نجله



الرياض 8 ربيع الأول 1442هـ الموافق 25 أكتوبر 2020م واس

بعث صاحب السمو الملكي الأمير

وقال سمو ولي العهد: "تلقيت نبأ وفاة نجلكم الأمير عبدالعظيم ـ رحمه الله ـ وأبعث لجلالتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب".

// انتهى //

17:24ت م

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الرياض 8 ربيع الأول 1442هـ الموافق 25 أكتوبر 2020م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة لجلالة السلطان حاج حسن البلقيه سلطان بروناي دار السلام في وفاة نجله الأمير عبدالعظيم رحمه الله.وقال سمو ولي العهد: "تلقيت نبأ وفاة نجلكم الأمير عبدالعظيم ـ رحمه الله ـ وأبعث لجلالتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب".// انتهى //17:24ت م0169

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