السعودية اليوم / خادم الحرمين الشريفين يعزي سلطان بروناي دار السلام في وفاة نجله



الرياض 8 ربيع الأول 1442هـ الموافق 25 أكتوبر 2020م واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة لجلالة السلطان حاج حسن البلقيه سلطان بروناي دار السلام في وفاة نجله الأمير عبدالعظيم رحمه الله.

وقال الملك المفدى: "علمنا بنبأ وفاة نجلكم الأمير عبدالعظيم ـ رحمه الله ـ وإننا إذا نبعث لجلالتكم ولشعب بروناي دار السلام الشقيق ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون".

// انتهى //

17:24ت م

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