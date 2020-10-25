السعودية اليوم / أمانة الشرقية تزرع أكثر من 137 شجرة وشتلة في حاضرة الدمام



الدمام 08 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 25 أكتوبر 2020 م واس

كشفت أمانة المنطقة الشرقية اليوم، عن زراعة أكثر 137 ألف شتلة وشجرة في الحدائق العامة والشوارع والميادين والواجهات البحرية في حاضرة الدمام، وذلك ضمن مبادرة وزارة البيئة والزراعة والمياه وأمانة المنطقة الشرقية التي تستهدف إلى زراعة نصف مليون شتله بنهاية مارس ٢٠٢١م.

وأوضحت أن زراعة الأشجار والشتلات يأتي ضمن خطة الأمانة لتعزيز وتنويع الغطاء النباتي وتعزيز الأثر الجمالي إضافة إلى أن التشجير يمثل عامل جذب سياحي للمنطقة، مبينة أن عمليات التشجير في المدن والمحافظات تساهم في استدامة المدن من الناحية الاقتصادية والبيئية.

وأكدت أمانة المنطقة الشرقية سعيها في الإسهام في جودة الحياة وأنسنة المدن عبر زيادة الرقعة الخضراء وزيادة نصيب الفرد وتحسين المشهد الحضري، مشيراً إلى أن أنواع الأشجار التي تم زراعتها هي أشجار الأكاسيا، أشجار الغاف، وإضافة إلى زهور بتونيا هيبرد.

وأشارت بأنه تم تخصيص 500 ألف شتلة لزراعة وتشجير حاضرة الدمام خلال الفترة الثانية من العام الجاري 2020م بعدد من الأنواع النباتية التي منها أشجار الطلح، البان، الغاف، القرض، السدر، الأثل، الاراك، السلم، مضيفة إلى أنها تستهدف زراعة ٧٥٠ ألف شتلة موسمية خلال شهر أكتوبر الجاري الى مارس ٢٠٢١م.

من جانب آخر قامت أمانة الشرقية بتطوير ممشى حي الواحة الواقع بمساحة ٢٤١٧٦مترا مربعا وزيادة المسطحات الخضراء بمساحة ١١٥٨٧مترا مربعا، مبينة أن الممشى يتضمن ممشى صحي من الرمل بمساحة ٢٨٣٥مترا مربعا لممارسة المشي حافي القدم ومكان مخصص لوضع الأحذية.

كما يحوي ممشى حي الواحة ممشى مخصص للدرجات الهوائية بمساحة ١٦٠٠متر مربع ومنطقة لألعاب القوى بعدد أربع أجهزة، كما تم زراعة أكثر من ٢٠٠ شجرة متنوعة تتناسب مع بيئة المنطقة إضافة إلى تركيب العاب خاصة للأطفال وعدد من الجلسات الخاصة لكبار السن.

يذكر أن أمانة المنطقة الشرقية قامت خلال الموسم الأخير من أكتوبر ٢٠١٩ الى مارس ٢٠٢٠م، بزراعة 150 ألف شتلة في بلديات حاضرة الدمام وذلك ضمن مذكرة التفاهم والتعاون بين وزارة البيئة والمياه والزراعة ووزارة الشؤون البلدية والقروية لدعم مبادرة التشجير وتنمية الغطاء النباتي الطبيعي في المملكة ومواجهة التصحر، التي تستهدف زراعة ٣ ملايين شجرة داخل المدن والمحافظات التابعة للأمانات، منوهة أنه تم زراعة أكثر من ٣٠٠ ألف من مشاتل الأمانة في البلديات خلال الموسم من أكتوبر ٢٠١٩ الى مارس ٢٠٢٠ ضمن مبادرة شرقية خضراء.

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17:22ت م

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