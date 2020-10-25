السعودية اليوم / رئاسة شؤون الحرمين توزع 400 مظلة ومناديل معقمة على المعتمرين



مكة المكرمة 08 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 25 أكتوبر 2020 م واس

وزعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في وكالة العلاقات والشؤون الإعلامية بتوزيع (400) مظلة ومناديل معقمة على المعتمرين.

وتأتي هذه المبادرة ضمن حملة (خدمة معتمرينا شرف لمنسوبيها 5)، والتي تطلقها الرئاسة كل عام، وتركز في محتواها على الوقاية من الأمراض وتطبيق الإجراءات الاحترازية بسبب جائحة

// انتهى //

17:17ت م

0161



مكة المكرمة 08 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 25 أكتوبر 2020 م واسوزعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في وكالة العلاقات والشؤون الإعلامية بتوزيع (400) مظلة ومناديل معقمة على المعتمرين.وتأتي هذه المبادرة ضمن حملة (خدمة معتمرينا شرف لمنسوبيها 5)، والتي تطلقها الرئاسة كل عام، وتركز في محتواها على الوقاية من الأمراض وتطبيق الإجراءات الاحترازية بسبب جائحة كورونا (كوفيد-19).// انتهى //17:17ت م0161

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