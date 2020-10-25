السعودية تسجل رقماً مبشراً في إصابات كورونا

الأحد 25 أكتوبر 2020

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الأحد تسجيل 323 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السعودية.، ليرتفع إجمالي الإصابات بكورونا في السعودية إلى 344,875 حالة.



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وأشارت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 15 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات بكورونا في المملكة إلى 5296 حالة.

وأكدت أنه تم تسجيل 335 حالة شفاء جديدة من كورونا في السعودية، ليبلغ إجمالي التعافي من كورونا في المملكة 331,330 حالة.