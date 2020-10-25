اتفاقيات بين الشركات الوطنية ومزارعي البن لرفع الإنتاج السعودي

2020-10-25

متابعات الخليج 365 - الجوهرة سعد - الرياض

وقعت كل من وزارة الثقافة، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، والمركز السعودي للأعمال الاقتصادية، اتفاقيات تعاون بين المستثمرين من الشركات الوطنية ومزارعي البُن السعودي، لتعزيز التعاون بين الشركات الوطنية ومزارعي البُن في المناطق المحلية.

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الشركات الوطنية ومزارعي البُن

وتهدف هذه الاتفاقيات، إلى تعزيز التعاون بين الشركات الوطنية ومزارعي البُن، عبر التزام الشركات بشراء المحاصيل لضمان استدامة الإنتاج، وتحسين الممارسات الزراعية، بالإضافة إلى تطوير معايير المزارع النموذجية وربطها بسلسلة الإمداد اللوجستية، كذلك أيضًا لتركيز على تحسين الإنتاجية والالتزام بمواصفات الجودة وفق المعايير العالية.

تعزيز المُنافسة

كما ستعزز هذه الاتفاقيات حصة البُن السوقية، للمنافسة محليًا وعالميًا والمشاركة في ازدهار ثروة المملكة الزراعية، والمساهمة رفع معدل إنتاج البن في المملكة من %2 إلى %10 خلال 5 سنوات، وأيضًا إبراز البُن السعودي كموروث تاريخي واجتماعي في الفعاليات الثقافية والاجتماعية المحلية والدولية.

وسيتم ربط المنتجين ومزارعي البُن والمستثمرين بمنصات التجارة الإلكترونية والأسواق والفعاليات المتخصصة.





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